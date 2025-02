.com - Calcio Serie D / Dopo 12 anni torna Vigor Senigallia-Fermana

Domenica 9 febbraio alle 15 match assai delicato– 8 Fabbraio 2025 –8 turni senza vittorie lanon ha alternative nella 23° giornata diD girone F.Arriva laal Bianchelli in un derby che manca da ben 12, l’ultima volta in Eccellenza nel 2013.Tra i canarini l’ex Romizi che però è squalificato e dunque non potrà giocare contro i rossoblù con i quali ha militato nella seconda parte dello scorso torneo.: recuperato Gabbianelli, con i nuovi arrivi Furini e Carnevale ma ancora senza l’infortunato Kone oltre ad Alonzi per il quale c’è ancora da aspettare.In dubbio Campani.“Possiamo definire quello con launo scontro diretto, perché è giusto guardare avanti ma lo è altrettanto controllare ciò che accade alle nostre spalle. Vogliamo staccarci il più possibile dalla zona playout”, sottolinea proprio il 2004 Furini alla prima partita, la settimana scorsa, subito in campo dall’inizio.