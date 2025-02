Perugiatoday.it - Calcio serie C, il Perugia frana al Curi e Zauli è affranto: "Non possiamo regalare partite come questa"

Leggi su Perugiatoday.it

E' amaro l'anticipo del venerdì sera per il. La Vis Pesaro si conferma la squadra ostica di questo scorcio di stagione e viola ilgrazie al colpo inflitto in pieno recupero.Lambertoper ora non rischia il posto malgrado questo ko rischia di ricacciare i biancorossi ai.