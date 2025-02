Oasport.it - Calcio, Serie A 2025: Como-Juventus 1-2. I bianconeri tornano momentaneamente al quarto posto

Nell’anticipo della 24ma giornata, la settima del girone di ritorno, dellaA 2024-dilapassa nel finale aper 1-2 e tornaalin classifica: decisiva la doppietta di Randal Kolo Muani, in gol al 34? e, sudi rigore, all’89’. Inutile il gol del momentaneo 1-1 di Assane Diao, realizzato nel recupero della prima frazione, ed i lariani restano a +2 sulla zona retrocessione.Nella prima frazione inizia meglio il, con Nico Paz all’11’ e Lucas Da Cunha al 23? che impegnano Michele Di Gregorio. Al primo vero affondo lapassa in vantaggio: il merito è tutto di Kolo Muani, che al 34? con un grande assolo si beve la difesa lariana e porta in vantaggio i. Nel recupero, però, ilpareggia: Patrick Cutrone serve Diao, che sigla l’1-1.