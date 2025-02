Sport.quotidiano.net - Calcio, Promozione: anticipo per i rossoblù. San Marco, occasione per dare una spallata al discorso salvezza

La SanAvenza ha la possibilità diunadefinitiva alaggiudicandosi l’della 22ª giornata del campionato diche la vede opposta all’Intercomunale Monsummano, penultima in classifica a ben 13 punti di distanza dalla compagine apuana. Si gioca questo pomeriggio alle ore 15 allo stadio Paolo Deste di Avenza con la squadra del tecnico Francesco Leone che potrà disporre di quasi tutti gli effettivi ad eccezione del lungodegente Giacomo Benedini che non si è ancora ripreso dal lungo infortunio. Salterà l’impegno anche l’attaccante Lissoufi che è fuori gioco a causa della febbre ed è in dubbio il portiere Mariani che è tornato tra i pali nella precedente partita contro l’Urbino Taccola ma ha riaccusato un acciacco. Isono in serie positiva ormai da 4 turni consecutivi.