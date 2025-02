.com - Calcio / Prima e Seconda Categoria 2024/25, risultati e marcatori della 19^ giornata

InB l’Ostra pareggia a San Biagio, vincono Montemarciano e Olimpia Marzocca. La Castelleonese batte l’Osimo. Pari tra Real Cameranese e Borghetto, la Sampaolese vince con la Labor e si toglie dall’ultimo posto. Nel girone C l’Argignano travolge il Montecassiano terzo. In, Le Torri Castelplanio, Cupramontana e Chiaravalle fanno l’andatura del girone C,fuga Loreto-Ankon Dorica nel D. Nell’F, Cingolana SF agganciata in vetta dal Ripe San Ginesio, torna a vincere il Villa Strada ora a +9 dai play-outIN AGGIORNAMENTOVALLESINA, 8 febbraio 2025 – Il sabato diha visto le partite19^. InB, l’Ostranon va oltre l’1-1 in casa del San Biagio e accorcia a -2 dalla vetta: la Castelfrettese domani a Filottrano ha l’opportunità di scappare a +5.