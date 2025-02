Calcio Conte | Godiamoci questo viaggio qui per crescere

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 8 feb. (askanews) – Il Napoli capolista si presenta alla sfida contro l’Udinese con un +3 sull’Inter che vale la fuga scudetto. Domani alle 20.45 al Maradona la possibilità di consolidare una classifica già ottima. “Dobbiamo pensare a noi e al nostro percorso di crescita – le parole di Antonioin conferenza stampa – Sappiamo che abbiamo una partita difficile, i ragazzi lo sanno. Questa è una squadra che viaggia rasoterra, sappiamo che quanto fatto ce lo siamo guadagnato. Non c’è il rischio di montarsi la testa, nonostante tutto quello che ci circonda. Non so dove ci porterà, intanto godiamocelo”. Una squadra con la quale si può realizzare un capolavoro: “Penso di fare quanto fatto in passato. Portare il club aè il mio obiettivo. Il passato sta lì ed è chiaro, dove sono passato il club è cresciuto sotto tutti i punti di vista.