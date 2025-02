Sport.quotidiano.net - Calcio a 5

Turno casalingo per l’OR Reggio Emilia (33), che alle 17 riceve i brianzoli dell’Energy Saving Futsal (12) nella quarta giornata di ritorno di Serie A2. Duplice l’obiettivo dei granata: mantenere il vantaggio sulle rivali per il vertice (l’MGM 2000 è a 5 lunghezze, il Cornedo a 7) e confermarsi sempre vittoriosa davanti al pubblico dell’Arena Sport. Attenzione agli ospiti, che nell’ultimo turno hanno fatto soffrire la MGM e all’andata ressero l’urto nel primo tempo prima di arrendersi 6-3. Mister Margini recupera Homsi, che ha scontato la squalifica. In Serie B cercano riscatto le due reggiane, ma il calendario è ostile: il Bagnolo (18) gioca in casa alle 15 contro i bolognesi del Villafontana (30), secondi della classe, mentre la Real Casalgrandese (18) fa visita al Boca Livorno (24), terzo.