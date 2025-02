Sololaroma.it - Cagliari-Parma, il pronostico: intriga la combo MG nella sfida salvezza

Dopo le sfide dei quarti di finale di Coppa Italia, ci prepariamo a un super weekend di Serie A. Domenica 9 febbraio andrà in scena latraall’Unipol Domus, calcio d’inizio ore 15:00. I rossoblù partono con i favori dele i bookmakers quotano la loro vittoria a 1.85, mentre il pareggio e il successo della formazione ospite sono dati rispettivamente a 3.65 e 4.00.Come arrivano al matchIl, dopo una striscia di tre risultati utili consecutivi, arriva al match da due sconfitte consecutive subite contro Torino (0-2) e Lazio (1-2). La squadra guida da Nicola occupa la diciassettesima posizione in classifica con 21 punti (12 dei quali raccolti tra le mura di casa), a +1 proprio sul, che ad oggi sarebbe la terza formazione a retrocedere in cadetteriaGli uomini di Pecchia stanno attraversando un periodo di forte crisi e non trovano la via dei tre punti in Serie A dallo scorso 28 dicembre (successo per 2-1 contro il Monza).