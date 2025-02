Ilveggente.it - Cagliari-Parma e Lazio-Monza: indebolita dal mercato

Leggi su Ilveggente.it

sono partite della la ventiquattresima giornata di Serie A e si giocano domenica alle 15:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.Finito il, tre delle 4 squadre che giocheranno domenica alle 15 escono sicuramente indebolite. O, per meglio dire, escono con il rammarico forse di non essere riuscite a fare quello che si sarebbe aspettato. Solo la, nell’ultimo giorno di operazioni, è riuscita a piazzare un doppio colpo che ha dato un po’ di serenità a Baroni. Basterà? Vedremo.dal(Lapresse) – Ilveggente.itIntanto i biancocelesti domenica ospitano ilultimo in classifica – e che ha perso giocatori importanti, l’ultimo Bondo andato al Milan e che dà quindi la sensazione di aver quasi mollato – e non dovrebbero avere chissà quali problemi a prendersi i tre punti.