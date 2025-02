Ilfattoquotidiano.it - Cade alla mostra e squarcia la tela del ‘500 del Moretto: visitatrice causa danni per “migliaia di euro”

Visita unasul Rinascimento allestita nel complesso di Santa Giulia a Brescia ma inciampa accidentalmente endounadel. La notizia arriva da Bresciaoggi, che riferisce come l’opera fosse sistemata all’ingresso della sezione della Devozione. Non appesa al muro ma lungo il percorso: “lo stendardo, che veniva portato in processione, è infatti dipinto su due lati, fronte-retro” fa sapere la testata. “Da un lato due santi non identificati, dall’altra la Vergine e ai suoi piedi i due disciplini, devoti appartenenticonfraternita della Madonna del Carmine, per la quale Alessandro Bonvicino l’aveva dipinto tra il 1522 e il 1524”.Un danno notevole. Si parla di “qualchedi“, con uno squarcio “dove c’è il panneggio della tunica di uno dei disciplini, quello colto dalnell’atto di devozione, e dall’altro lato dove quasi l’abito di un santo tocca terra”.