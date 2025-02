‘Buon risultato ma non una buona prestazione’

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-08 00:56:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news:Il capo del Manchester United Ruben Amorim ha ancora una volta criticato i suoi giocatori nonostante sia arrivato al quinto round della FA Cup.I Red Devils hanno attraversato Leicester grazie al vincitore dell’ultimo gap di Harry Maguire, ma non è stato senza polemiche.L’ex difensore centrale di Leicester annuì a casa negli ultimi secondi, ma era in una chiara posizione di fuorigioco.Ma senza var in uso durante i primi round, l’obiettivo era in piedi con il guardalinee che mancava in qualche modo quattro giocatori dello United si trovava in fuorigioco.Amorim prenderà la vittoria, ma ammette che non è stata una grande esibizione all’Old Trafford, un tema comune delle sue interviste post-partita in questa stagione.