Internews24.com - Buchanan Villarreal, prima convocazione per l’ex Inter: il canadese in campo contro il Las Palmas? Le ufficiali

di Redazioneper: ilinil Las? Ecco le formazioniArriva laper Tajoncon il. L’esterno, trasferitosi nel club spagnolo in questa finestra invernale dal calciomercatocon la formula del prestito con diritto di riscatto, è stato convocato dal suo tecnico Marcelino Garcia Toral per la partita di oggiil Las, valevole per la 23esima giornata della Liga spagnola. Il calciatore, però, partirà dalla panchina: da capire se il suo allenatore gli concederà l’esordio a gara in corso. Queste le formazioni.LAS(4-2-3-1): Cillessen; Pelmard, Suarez, McKenna, Marmol; Loiodice, Bajcetic; Sandro Ramirez, Javi Munoz, Moleiro; McBurnie.