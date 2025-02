Internews24.com - Buchanan Villareal, esordio per l’ex Inter: per lui però solamente poco più di 15 minuti di gioco

Leggi su Internews24.com

di Redazione, arriva l’per. Entra in campo al 75’, deve quindi accontentarsi dipiù di 15diLas Palmas-termina 1-2, la squadra spagnola si impone fuori casa ma la vera notizia è l’diceduto nella sessione di mercato invernale è approdato in Spagna in cerca di miglior fortuna dato che in nerazzurro il rendimento è stato altalenante contraddistinto da parecchie defezioni del canadese.Nel match di oggi, al minuto 75,si presenta ai sui nuovi tifosi; subentrato a Yeremi Pino giocheràpiù di 15considerando anche il recupero. Nel match spagnolo succede tutto nel secondo tempo dopo infatti un sostanziale equilibrio nei primi 45; la sblocca Baena, Perez firma il raddoppio e Fuster accorcia nel finale per i padroni di casa provando ad avviare una rimonta senzariuscirci.