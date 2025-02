Inter-news.it - Buchanan debutta con vittoria col Villarreal, ma piccolo dettaglio

Esordio nel complesso positivo percon il. La squadra di Marcelino ha vinto per 2-1 contro il Las Palmas.ESORDIO OK – Tajonè partito a gennaio in direzione, lasciando l’Inter con la formula del prestito con diritto di riscatto. Dopo le parole in settimana, il laterale canadese ha esordito già con il Sottomarino giallo nella sfida esterna giocata contro il Las Palmas. La partita che si è disputata nelle Canarie si è decisa praticamente nel secondo tempo, con la rete di Baena al 53? e il raddoppio di Perez al 66?. L’esordio diè arrivato precisamente al 75?, ossia a quindici minuti dalla fine della partita. Tuttavia, dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo il Las Palmas ha trovato la rete con Fuster all’84’. Una rete che ha permesso alla squadra di casa di concedersi un arrembaggio finale contro unchiuso in difesa.