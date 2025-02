Quotidiano.net - Brutalista ma bella: l’architettura è da Oscar

"Nessuna cosa è spiegabile per sé stessa. C’è una migliore descrizione di un cubo rispetto a quella della sua costruzione?" afferma László Tóth (Adrien Brody), l’architetto protagonista del pluricandidato agliThe Brutalist, in risposta alla domanda sulla sua passione per. Con ben 10 nomination, tra cui miglior film, miglior attore protagonista e miglior regista, il film di Brady Corbet, già vincitore del Leone d’Argento alla mostra del cinema di Venezia, è arrivato ora nelle sale italiane. In una pellicola della durata – non indifferente – di tre ore e trentacinque minuti, Corbet racconta in modo elegante e struggente la storia di László Tóth, architetto ebreo ungherese sopravvissuto all’Olocausto e immigrato negli Stati Uniti nell’immediato dopo guerra mentre sono bloccate in Europa, con un traumatico passato alle spalle, la moglie Erzsébet (Felicity Jones) e la nipote orfana Zsofia (Raffey Cassidy).