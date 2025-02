Oasport.it - Bronzetti-Potapova, Finale WTA Cluj 2025: orario, programma, tv, streaming

Leggi su Oasport.it

Luciausufruisce del ritiro di Katerina Siniakova e approda inal WTA 250 di-Napoca, facendo un grande balzo nella classifica mondiale e rendendo improvvisamente molto positivo il suo avvio di stagione. La romagnola, che ha dovuto giocare solamente quattro game in semiprima di vedere la sua avversaria gettare la spugna, se la vedrà domani all’ultimo atto con la russa Anastasia, già certa di superare Elisabetta Cocciaretto come numero 2 d’Italia, andrà a caccia del secondo titolo della carriera nel circuito maggiore dopo il trionfo a Rabat nel 2023. I precedenti sorridono alla numero 32 del ranking, che si è imposta in tutti e quattro gli scontri diretti ufficiali andati in scena nel WTA Tour contro la nostra portacolori.La 26enne azzurra, grande protagonista del successo del team italiano alle Finals di BJK Cup dello scorso novembre a Malaga, proverà a fare l’impresa per confermare i suoi progressi e avvicinare la top50 mondiale dopo le ottime prestazioni messe in mostra nella fase conclusiva della scorsa stagione.