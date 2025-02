Zonawrestling.net - Bron Breakker: “Vorrei avere al mio fianco i Creed Brothers e CM Punk per fare una rissa da bar”

Non c’è dubbio che l’Intercontinental Championsia una delle star della WWE più imponenti e possenti dell’attuale main roster. Tuttavia, ci sono alcuni talenti nella compagnia che potrebbero essere sottovalutati come minacce fisiche, nonostante abbiano un forte curriculum atletico al di fuori di un ring di wrestling.ha giocato nella NFL prima di diventare una star della compagnia e ha recentemente rivelato quale dei suoi colleghi sceglierebbe per stare al suoin unada bar.Le sue parole“Mi sembra che i, quei due, Tony D D’Angelo è a NXT ma è un All-American della Division 1. CMha combattuto nell’UFC, probabilmente sarebbe il mio quarto uomo. Insomma, c’è un sacco di gente che mi piacerebbenel mio team. Abbiamo dei campioni nel nostro roster”.