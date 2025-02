Oasport.it - Brignone e Goggia all’appuntamento con la discesa mondiale. Le austriache fanno paura, Gut-Behrami per il riscatto

Sarà un weekend ad alta velocità per i Mondiali di sci alpino a Saalbach. Una due giorni dedicata completamente allalibera ed oggi ci sarà quella femminile, gara molto attesa dall’Italia. Dopo l’argento in superG, Federicava a caccia di un nuovo podio e poi c’è soprattutto Sofiache cerca di conquistare quell’oro iridato che finora le è sempre sfuggito in carriera.La medaglia d’argento di due giorni fa può essere una spinta ulteriore per, che ha cominciato al meglio la rassegna iridata sulle nevi. La valdostana approccia allaabbastanza libera di testa, quasi senza pressioni (potrebbero essere più in gigante), nonostante le due vittorie in stagione e l’essere leader della classifica di specialità, che la pongono ovviamente come una delle grandi favorite per la vittoria finale.