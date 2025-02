Gqitalia.it - Bridget Jones 4 punta su un amore di ragazzo, ma la differenza d'età è solo una parte della storia e non la più importante

Uno tsunami di autoironia torna a investire una delle paladine britannichesingletudine. Renèe Zellweger torna sul grande schermo con **4: undi**per parlare di amori di diverse età, di ménage familiari, ma anche di app di incontri con la spensieratezza a cui ci ha abituato nel tempo. Un po’ agrodolce, certo, perché la ritroviamo vedova, dopo che ha perso il marito Mark (Colin Firth) in una missione in Sudan quattro anni prima, e, per quanto cerchino di aiutarla gli amici e pure Daniel (Hugh Grant), non riesce a gestire totalmente i due figli.Il bambino più grande ha qualche problema con un insegnante rigido (Chiwetel Ejiofor), lei, invece, finisce per iniziare una relazione travolgente con un ventinovenne (Leo Woodall), ma tornano a galla il diario, il maglione con la renna, la biancheria intima contenitiva e i disastri di un tempo.