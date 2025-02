Amica.it - Bresh a Sanremo 2025: «Rendo orgogliose le donne della mia famiglia»

Leggi su Amica.it

(askanews) –, tra i cantautori più apprezzatinuova generazione, sarà per la prima volta in gara alla 75esima edizione del Festival dicon il brano La tana del granchio (testo di, musica di Luca Di Blasi, Giorgio De Lauri, Luca Ghiazzi e prodotto da Dibla, JIZ, SHUNE).«», dice ad askanews, «rappresenta per me lemia: mia zia Marina, mia zia Francesca, mia madre, mia sorella, mia cugina, mia nonna e le sorelle di mia nonna. Rappresenta tanto loro. Essere su quel palco è un orgoglio proprio per loro. Ci tengo anche per questo». Nella serata del Festival dedicata alle cover, duetterà con Cristiano De André in Creuza de ma di Fabrizio De André.«Il brano La tana del granchio», racconta, «è nato in freestyle, come tutte le canzoni che preferisco.