Ilgiorno.it - Brescia, lo ‘Stendardo dei Disciplini’ del Moretto strappato durante la mostra al Museo Santa Giulia

, 8 febbraio 2025 – Dopo 360 anni lodeidel’ ha fatto ritorno a casa per impreziosire la‘Rinascimento a, Romanino e Savoldo 1512-1552’. Ma il rientro alnon è stato tra i più fortunati: come riporta il quotidianooggi, nella giornata di ieri venerdì 7 febbraio la tela collocata all'ingresso della sezione ‘Devotione’ è stata danneggiata. Una visitatrice è accidentalmente inciampata e ha squarciato il dipinto, nell'angolo in basso a destra, all'altezza della tunica di uno dei disciplini. Lo stendardo non era protetto, non si trovava tra vetri che potessero tutelarne l’estrema fragilità. Dopo l'incidente, il capolavoro delè stato immediatamente protetto e coperto, inoltre le prime stime indicano che il danno arrecato all'opera d'arte si aggirerebbe intorno a qualche migliaio di euro.