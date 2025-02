Secoloditalia.it - Brescia, inciampa alla mostra e squarcia una tela del ‘500. Il museo la prende bene: «Cose che succedono»

Un movimento sbagliato, la perdita dell’equilibrio e una conseguenza che è timore ricorrente per i tanti che si sentono un po’ goffi quando si trovano in un: il danno a un’opera d’arte. È accaduto“Il Rinascimento a. Moretto, Romanino, Savoldo. 1512-1552?, allestita nel complesso cittadino di Santa Giulia, dove una visitatrice è finita rovinosamente, per il quadro, su unaa olio del Moretto. La donna protagonista dell’incidente, un’anziana secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa La Presse, fortunatamente non ha riportato conseguenze. «Sonoche», hanato con invidiabile aplomb dFondazione, chiarendo che «il danno non desta preoccupazione». «La– è stato chiarito ancora – è stata messa in sicurezza, e sarà lavorata quanto prima dai restauratori a Santa Giulia».