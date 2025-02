Quotidiano.net - Breezy Johnson vince la discesa iridata di Saalbach, Nico Delago miglior azzurra

Mentre le ragazze jet azzurre sono tutte finite indietro su una pista 'Ulli Maier'' per loro paradossalmente troppo facile, ladie' stata vinta dalla statunitense. 29 anni del Wyoming, al primo successo in carriera dopo sette podi e 14 mesi di sospensione dalla attivita' agonistica per non essere stata reperibile per tre volte ai controlli antidoping negli Usa,e' partita con il pettorale 1 ed e' rimasta in testa sino alla fine. Argento alla austriaca Mirjam Puchner in 1.41.44 e bronzo alla straordinaria ceca Ester Ledecka - campionessa olimpica di superG ma anche di snowboard - in 1.41.50.e' stata la gardenese, 8/a in 1.42.05.l - terza alo scorso anno nella gara premondiale - e' una gran scivolatrice ed e' stata l'piu' a suo agio su una pista ''autostrada'' come la Ulli Maier'' che e' risultata assolutamente troppo poco impegnativa per le qualita' tecniche delle altre italiane .