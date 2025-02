Oasport.it - Breezy Johnson oro in discesa ai Mondiali dopo una lunga squalifica per controlli antidoping saltati

si è inventata la gara della vita e ha fatto saltare il banco stamattina a Saalbach, vincendo la medaglia d’oro nellalibera femminile dei Campionatidi sci alpino 2025. La velocista americana, solo diciannovesima nel superG di due giorni fa, ha sfruttato al meglio le sue doti di scorrevolezza ed il pettorale numero 1 per firmare il miglior tempo assoluto sulla pista ‘Ulli Maier’ con 15 centesimi di vantaggio sulla padrona di casa austriaca Mirjam Puchner.La 29enne statunitense ha conquistato la prima medaglia iridata della carriera, mentre in passato aveva collezionato sette podi in Coppa del Mondo (tutti in) senza mai riuscire però a togliersi la soddisfazione della vittoria., settima classificata nellalibera dei Giochi Olimpici di Pyeongchang 2018, vantava un 9° posto a Cortina 2021 come miglior piazzamento ai