Biccy.it - Brando e Raffaella sui motivi della crisi, della rottura e della reunion

Leggi su Biccy.it

Ad un anno dalla scelta a Uomini e Donne, oggiEphrikian eScuotto sono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo. I due per la prima volta hanno deciso di parlareche hanno avuto una volta usciti dal dating show di Canale 5. Stando alle parole di, le fratture si sono create per le grandi differenze caratteriali e perché pare che lui fosse distaccato e non le dedicasse abbastanza tempo e attenzioni.Latra: parla lei.“All’inizio tutto andava bene. Una volta usciti da Uomini e Donne io ero molto avanti con i sentimenti e lui era in una fase di scoperta. Dopo la scelta c’era tanto entusiasmo e forte passione, poi sono arrivati gli alti e bassi. Tutto era dovuto anche ai caratteri molto diversi.Treviso, Napoli, c’era molta distanza.