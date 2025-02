Dayitalianews.com - Brandisce un coltello per strada: “Voglio farla finita”. Decisivo l’intervento dei carabinieri. Salva 24enne pontina

Attimi di paura nella serata del 6 febbraio a Latina Scalo, dove una giovane di 24 anni è statata in extremis daimentre tentava di compiere un gesto estremo. La ragazza, visibilmente in preda all’agitazione, si trovava incon unpuntato alla gola, minacciando di farsi del male.dei: dialogo e sangue freddoI militari, impegnati in un normale servizio di controllo del territorio, hanno subito intuito la gravità della situazione e si sono avvicinati con cautela, avviando un delicato tentativo di dialogo perdesistere. Grazie alla loro prontezza e capacità di gestione della crisi, sono riusciti a convincerla a lasciare l’arma e a evitare una tragedia.Trasporto in ospedale per le cure necessarieDopo essere stata messa in sicurezza, sul posto è intervenuto il personale medico del 118, che ha preso in carico la giovane e l’ha trasportata presso l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina per le cure e gli accertamenti necessari.