Bournemouth vedi fuori Everton mentre scusa Southampton battuto dal campionato Burnley

2025-02-08 19:20:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals.I recenti progressi disotto David Moyes sono stati controllati questo pomeriggio quandoha vinto 2-0 nell’ultima cravatta della Coppa d’Inghilterra per essere giocato a Goodison Park.I Toffees, che si trasferiscono al loro nuovo stadio a Bramley Dock per l’inizio della prossima stagione, avevano vinto tre delle loro quattro partite dal ritorno di Moyes, ma non erano partite per gli uomini di Andoni Iraola.Iraola, che è stato nominato ieri in Premier League Manager of the Month per gennaio, ha riposato un paio di giocatori chiave, ma Antone Semenyo ha mantenuto il suo posto ed è stato lui a essere determinante nella loro apertura.Essendo stata vittima di una scarsa sfida di James Tarkowski, Semenyo ha intensificato per licenziare la penalità risultante oltre Jordan Pickford dopo 23 minuti.