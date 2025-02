Ilfoglio.it - Botteghe storiche e street food: i due volti di via Paolo Sarpi, la strada a cui piace cambiare

Viacambia, le suerestano. Quasi tutte. E se scriviamocon la B maiuscola è perché ci riferiamo a quelle che figurano nell’apposito elenco istituito nel 2004 dal Comune di Milano e riservato alle attività con almeno cinquant’anni di operato nello stesso settore. Sono quattordici, attualmente, quelle che danno su via: un chilometro e duecento metri circa di. “È la via con piùa Milano”, ci ripetono qui, ed è un dato che stupisce. Perché, per i pochi che non lo sapessero, viaè il cuore della Chinatown meneghina. Una realtà in continuo mutamento, che attualmente sembra essersi votata allodi matrice orientale. Ma per quanto ancora? Molti ricorderanno che questa, nei primi anni Duemila, era quasi monopolizzata dai negozi dei grossisti cinesi.