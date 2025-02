Ilrestodelcarlino.it - Bosco di Ospizio, protesta itinerante. Domani in via Pariati

Non si placa laa favore del mantenimento deldicontro il progetto già approvato dal Comune che prevede la costruzione di nuovi servizi pubblici, tra cui la Casa della comunità e la sede della biblioteca, oltre che di un supermercato Conad, cementificando dove ora c’è il polmone verde urbano: anzi, la ’resistenza’ riparte con un nuovo piano. Sulle pagine social delle associazioni che stanno portando avanti questa battaglia, sono, infatti, apparsi gli inviti a presenziare questa mattina davanti al Conad di viadalle 10 alle 12 dove saranno messi in mostra alcuni striscioni e distribuiti volantini per sensibilizzare le persone su quanto sta accadendo. Questa sarà la prima di una serie di azioni ’in tour’ visto che ogni weekend verrà visitata una zona adiacente ad ogni punto vendita Conad presente a Reggio città.