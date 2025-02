Quifinanza.it - Borsa: settimana positiva per l’immobiliare fra banche centrali e conti

Si chiude unaall’insegna dei rialzi per i titoli del comparto immobiliare, quotati a Piazza Affari, con l’attenzione degli investitori concentrata sulle, mentre prosegue a pieno ritmo la stagione delle trimestrali, da una sponda all’altra dell’oceano.Il vicepresidente BCE, Louis de Guindos ha confermato che la banca di Francoforte vede avvicinarsi il livello del 2% per l’inflazione, ma ha sottolineato i grandi elementi di incertezza sui mercati. Sui dazi, de Guindos ha detto che il rischio più evidente è quello che riguarda la crescita. In USA, i numeri giunti dal mercato del lavoro hanno avvalorato la tesi secondo cui al momento la prima economia non necessita di nuovi tagli dei tassi da parte della Federal Reserve. In Gran Bretagna, invece, il taglio dei tassi di 25 pb, (a seguito del calo dell’inflazione, scesa al 2,5% a dicembre) deciso dalla Bank of England, benché già prezzato dal mercato, non è stato del tutto in linea con le aspettative, in quanto la divisione dei voti all’interno del comitato è stata certamente dovish.