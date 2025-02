Spazionapoli.it - Boom Napoli da 30 milioni, è tutto confermato: Milan spiazzato

Mercato ultimissime – Ilgiocherà domani contro l’Udinese ma prima bisogna registrare una novità di calciomercato.Ildi Antonio Conte, dopo il ko dell’Inter di giovedì prossimo contro la Fiorentina di Raffaele Palladino, è pronto a scendere di nuovo in campo. I partenopei, infatti, domani sera ospiteranno allo Stadio Diego Armando Maradona l’Udinese.Tra pochissimi minuti, tra l’altro, lo stesso Antonio Conte terrà la classica conferenza stampa di presentazione del match. Tuttavia, proprio in questi minuti, è arrivato un importantissimo aggiornamento su un possibile colpo in futuro del.Calciomercatoil forte interesse per Lucca dell’Udinese: occhio alCome scritto sul proprio profilo ufficiale di X da Matteo Moretto, giornalista e di ‘Relevo’ e tra i massimi esperti di calciomercato, Giovanni Manna è sulle tracce di Lorenzo Lucca dell’Udinese.