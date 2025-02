Romatoday.it - Boom di furti, truffe e borseggi. Perché Roma è la capitale degli impuniti

Leggi su Romatoday.it

Il dato, quello non numerico, è evidente. Asono aumentati i reati che colpiscono di più i cittadini, ossia i, le rapine e le. In più le risorse per prevenire i colpi messi a segno dai malviventi sono poche. La coperta è corta. Il numero di donne e uomini delle forze dell'ordine.