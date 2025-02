Bollette più care dell’80% per 12 milioni di italiani dopo il passaggio al mercato libero

Quifinanza.it - Bollette più care dell’80% per 1,2 milioni di italiani dopo il passaggio al mercato libero

L’associazione degli utility manager Assium ha analizzato i dati di Arera e ha scoperto che circa 1,2di famiglie non vulnerabili che sono passate automaticamente daltutelato dell’energia a quellostanno spendendo molto più di prima per le utenze. Le, per queste famiglie, sono aumentate in media del 44% rispetto alle tariffe precedenti erispetto a quanto offerto dal regime a tutele graduali.Si tratta di una delle conseguenze temute delal. La mancanza di informazione da parte degli utenti comporta spese inutili, che potrebbero essere evitate anche solo con una ricerca su alcuni siti istituzionali.Gli aumenti in bolletta per ilalA luglio 2024 iltutelato dell’energia elettrica è ufficialmente terminato.