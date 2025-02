Lortica.it - Bloccato su un autobus con oltre 300 grammi di hashish

Nell’ambito delle attività di prevenzione dei reati a danno del personale del trasporto pubblico, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.L’operazione si è svolta nella serata di giovedì, a seguito di una segnalazione giunta al NUE 112. Gli agenti della Squadra Volante hanno fermato undi linea in transito su Via Benedetto Croce e, dopo essere saliti a bordo, hanno notato un passeggero che, alla vista delle forze dell’ordine, ha tentato di allontanarsi lanciando alcuni involucri a terra.dagli agenti, l’uomo è stato trovato in possesso di due panetti di sostanza stupefacente avvolti in cellophane trasparente. Accompagnato in Questura e sottoposto a perquisizione personale, è stato rinvenuto un ulteriore panetto della stessa sostanza, che le analisi del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica hanno identificato come, per un peso complessivo di circa 304