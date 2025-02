Anteprima24.it - Blitz dei carabinieri: chiuso sushi restaurant in Campania

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiSicurezza per la salute pubblica e sui luoghi di lavoro ancora una volta al centro dei controlli eseguiti daidella Compagnia di Santa Maria Capua Vetere. In capo oltre ai militari sammaritani sono scesi anche quelli del NucleoAntisofisticazione e Sanità e del NucleoIspettorato del Lavoro di Caserta. Sotto la lente, nel pomeriggio di ieri, è finito undi Santa Maria Capua Vetere.Nel corso degli approfonditi controlli scattati subito dopo l’accesso al locale, i militari hanno scoperto lo stoccaggio di oltre 200 kg di prodotti ittici privi di qualsiasi tracciabilità e rilevato che era stata omessa sia la prescritta visita medica per il personale del ristorante che la redazione del documento di valutazione dei rischi.