Ilgiorno.it - Bilancio, Regione Lombardia cambia strategia: pronto un mutuo da un miliardo

Milano, 8 febbraio 2025 –è pronta ad accendere undal valore massimo di 1di euro per mettere il proprioal riparo da brutte sorprese e poter dare corso alle politiche e agli investimenti che si ritengono o si riterranno necessari, inclusi gli investimenti del Piano(o legge 9), quello approvato nel 2020 con l’obiettivo di finanziare opere individuate dai Comuni e dalle Province per un valore complessivo di 7 miliardi. La delibera per l’“avvio della procedura per l’accensione di undestinato al finanziamento degli investimenti” approderà lunedì in Giunta regionale per essere illustrata da Marco Alparone, vicepresidente lombardo con delega al, ed approvata dal governatore Attilio Fontana e dai suoi assessori. E si tratta di una svolta dovuta alla particolare congiuntura politico-economica.