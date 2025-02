Oasport.it - Biathlon, IBU Cup 2025: Patrick Braunhofer 15° nella mass start 60 della Val Ridanna

Leggi su Oasport.it

In Val, in provincia di Bolzano, prosegue la tappa dell’IBU Cup 2024-15 km60 maschile si impone il norvegese Johannes Dale-Skjevdal, mentre in casa Italia il migliore è, il quale chiude in 15ma posizione.Il successo va al norvegese Johannes Dale-Skjevdal, che nonostante tre errori vince in 36’52?0, precedendo il tedesco Simon Kaiser, secondo con 18/20 al poligono, staccato di 4?8, mentre completa il podio l’altro norvegese Isak Frey, con tre bersagli mancati, terzo a 11?3.In casa Italia il migliore è, con due errori in piedi, che termina 15° a 1’08?7, mentre Nicola Romanin, con quattro bersagli mancati, si classifica 19° a 1’45?8. Iacopo Leonesio, con 19/20 al tiro, è 24° a 2’27?5, mentre David Zingerle, con 5 errori al poligono, termina 33° a 3’11?6, proprio davanti a Nicolò Giraudo, anch’egli con 15/20 al tiro, 34° a 3’12?3.