Donnapop.it - Bianca Guaccero fidanzato attuale, ex marito e amori famosi: ecco con chi stava prima e adesso

è una delle figure più amate della televisione italiana. Conosciuta per il suo carisma e la sua bellezza, ha fatto parlare di sé non solo per la sua carriera ma anche per la sua vita privata. Dopo una lunga carriera come conduttrice e attrice, ha vissuto diverse storie d’amore, alcune ufficiali e altre meno conosciute.Oggi, però, sembra aver trovato una nuova serenità accanto al suo, Giovanni Pernice, mentre il suo passato sentimentale ha visto diverse figure di rilievo.il racconto deglidella conduttrice.Chi è ildi? Tutto su Giovanni PerniceIl cuore dioggi batte per Giovanni Pernice, ballerino professionista e volto noto di Ballando con le Stelle. Giovanni, nato nel 1990, è diventato uno dei ballerini più amati dal pubblico italiano dopo aver conquistato il successo all’estero.