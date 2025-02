Lettera43.it - Bianca Censori nuda sul red carpet aveva uno sguardo che conoscevo: il racconto della settimana

Il giorno del suo 18esimo compleanno Laviniaorganizzato una grande festa in un locale di Rapallo e visto che era la ragazza più carina di tutta la spiaggia, quella sera, c’era un gran pienone. I suoi leno fatto trovare come regalo una fiat coupé blu elettrico parcheggiata in passeggiata mare, davanti al locale, addobbata con un enorme fiocco rosso, anche se lei ancora nonla patente. Io avevo 14 anni, un cappello da baseball dei New York Yankees blu portato alla rovescia e le t-shirt di Michael Jordan. Da dietro le lenti dei miei Ray-Ban da aviatore la guardavo come fosse una dea, bellissima e irraggiungibile. La fotografia che un giorno qualcuno ciscattato sul pontile degli Ariston l’avevo conservata nella mia Smemoranda per tutto l’inverno e quando saltava fuori la facevo vedere ai miei compagni di classe come un trofeo.