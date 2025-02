Laprimapagina.it - Bevilacqua lancia la sfida: Indipendenza al 5% in Calabria

L’ex senatore Francescorila suapolitica e annuncia il suo impegno per rafforzare il movimento “” in. Con una promessa chiara e determinata,si dice pronto a raggiungere almeno il 5% dei consensi alle prossime elezioni regionali, con il sostegno di chi già condivide il progetto e di chi, ne è certo, si unirà presto alla causa.“Non tutti sono disposti a subire prevaricazioni senza reagire”, sottolinea, ribadendo la volontà di dar voce a chi crede in un’idea di sovranità e autonomia. Un obiettivo che, secondo l’ex senatore, è un dovere nei confronti del progetto sovranista, dellae dei sostenitori che si riconoscono in questa battaglia politica.Un riferimento speciale viene riservato a Gianni Alemanno, figura di riferimento del movimento.