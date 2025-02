Oasport.it - Bernie Ecclestone punge Lewis Hamilton: “Alla Ferrari non penso durerà due anni”

Leggi su Oasport.it

Un connubio che non convince. Ha avuto ufficialmente inizio la storia in F1 tra la. L’arrivo del sette-volte iridato a Maranello è tra i temi di grande interesse del prossimo Mondiale, che prenderà il via dall’Australia nel week end del 14-16 marzo. A non credere che questa storia possa dare soddisfazioniRossa è l’ex boss del Circus,.In un’intervista al giornale inglese Telegraph ripresa dall’ANSA, l’ex patron della massima categoria dell’automobilismo non usato mezzi termini: “Per menon riceverà la stessa attenzione che aveva con la Mercedes. Primo perché il team è contento di Leclerc. Charles parla anche la loro lingua. Anche seandrà bene, ci saranno comunque molti nemici, perché è arrivato all’improvviso. Non è l’età il problema dei piloti, il problema è da quanto tempo fanno la stessa cosa“, il parere di