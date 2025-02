Bergamonews.it - Bergamo Jazz: variazione di programma per la serata del 21 marzo

A seguito dell’improvvisa cancellazione del tour europeo del duo Dave Holland/Lionel Loueke, a causa di problemi di salute occorsi al contrabbassista inglese, ladidi venerdì 21al Teatro Donizetti sarà aperta dal Lux Quartet, formazione diretta dalla pianista Myra Melford e dalla batterista Allison Miller e completata dal sassofonista Dayna Stephens e dal contrabbassista Nick Dunston, tutti musicisti di primo piano del panoramaistico internazionale. Rimangono confermati il progetto dedicato a Wayne Shorter – con Danilo Pérez, John Patitucci, Brian Blade e Ravi Coltrane – previsto per la stessa sera, e tutto il resto deldel Festival.Solo per i possessori di biglietto d’ingresso alla singoladi venerdì 21al Teatro Donizetti, sarà possibile, qualora lo desiderassero, chiedere il rimborso del costo del biglietto rivolgendosi alla Biglietteria del Teatro Donizetti entro e non oltre il 25 febbraio, scrivendo una email a biglietteria@fondazioneteatrodonizetti.