Berco avvia il licenziamento di 247 lavoratori, via allo sciopero a partire da lunedì

Nuova doccia fredda per idello stabilimentodi Copparo. Dopo la recente comunicazione sulla disdetta del contratto integrativo aziendale, prevista dal 1° marzo, l’azienda ha annunciato ieri alle rappresentanze sindacali l’avvio della procedura dicollettivo. Se le previsioni iniziali della crisi saranno confermate, il provvedimento riguarderà 247 dipendenti, che si aggiungeranno ai 153 già usciti attraverso la mobilità volontaria incentivata entro il 16 gennaio scorso.I motivi dei licenziamentiL’azienda aveva già aperto una procedura per 480, poi ritirata dopo gli incontri al ministero delle Imprese. In quell’occasione, i licenziamenti erano stati annullati per favorire le uscite volontarie, ma le adesioni si sono fermate a 152.Ora la storica azienda, specializzata nella produzione di sottocarri per macchine movimento terra, torna a tagliare il personale, dopo aver deciso nei giorni scorsi di revocare il contratto integrativo aziendale per ridurre i costi.