Benevento, le prime convocazioni di mister Pazienza: assenti in quattro

Tempo di lettura: < 1 minutoSono 23 i calciatori convocati dal nuovo tecnico giallorosso Micheleper la 7a giornata di ritorno del campionato di Serie C Now, Juventus Next Gen-in programma domani 9 febbraio alle 12:30 allo stadio di Biella. Rientra dalla squalifica Pinato mentre contro i bianconeri di Brambilla sarà assente Viviani che deve scontare un turno di stop dopo il quinto giallo rimediato contro il Monopoli. C’è Talia che dovrebbe aver smaltito la lombo-sciatalgia anche se sicuramente non sarà al meglio considerando che non gioca una gara dal 5 gennaio nel 3-2 al Catania.i lungodegenti Nardi e Meccariello. Fuori dai convocati anche Borello. PORTIERI: Manfredini, Nunziante, Lucatelli DIFENSORI: Berra, Capellini, Ferrara, Oukhadda, Tosca, Veltri, Viscardi, Sena.