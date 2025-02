Anteprima24.it - Benevento 5, arriva la terza sconfitta consecutiva

Tempo di lettura: 3 minutiUn GG Team Wear5 sfortunato registra la. La squadra di Fausto Scarpitti gioca una grande partita dinanzi ad un pubblico straordinario ma cede il passo all’L84 che trova il successo a 30 secondi dal termine.RETI INVIOLATE – Uno squalificato per parte: Scarpitti è senza Lolo Suazo, Paniccia deve rinunciare a Braga, oltre a Fortini in panchina ad onor di firma. Il tecnico giallorosso fa debuttare Glielmi tra i pali con Josema, Arvonio, Titon e Fabinho a completare il quintetto. I primi squilli sono degli ospiti: Glielmi prima dice no a Cuzzolino, poi, con l’aiuto del palo, salva su Josiko. La prima vera occasione per ilal 14? con una percussione di Titon: attento Tondi nell’uno contro uno. Poco dopo è ancora il numero dieci giallorosso ad impegnare l’estremo difensore ospite con un tiro violento.