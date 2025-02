Lanazione.it - Belvedere-Gracciano . Finalmente in arrivo i soldi per sistemare la strada

Leggi su Lanazione.it

Era il luglio dello scorso anno quando sono partiti i lavori per la manutenzione straordinaria dellatra. L’opera ha, però, riguardato solo il primo tratto del sistema viario. Di fatto, si è in attesa di ulteriori risorse per completare la manutenzione. Si tratta di un’arteria di fondamentale importanza per i colligiani, ma non solo. È, infatti, un’infrastruttura strategica per tutta la rete imprenditoriale della provincia e della regione. È il primo e più diretto asse di connessione tra l’Autopalio ed una delle zone più attive ed industriali di Colle, ovvero San Marziale. Inoltre, è da sottolineare che proprio grazie a questaè possibile raggiungere anche un’altra importante zona industriale: Pian dell’Olmino e, a seguire, tutta la zona nei pressi di Casole.