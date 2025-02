Bellucci successo da favola contro Tsitsipas | vola in semifinale a Rotterdam

Leggi su .com

(Adnkronos) – Altra impresa nel torneo Atp 500 diper l’italiano Mattia. Il numero 92 Atp ha eliminato nei quarti di finale Stefanos, numero 12 del mondo, qualificandosi per le semifinali del torneo olandese. Ildisul greco è arrivato dopo aver eliminato l’ex numero 1 del mondo, il russo Daniil Medvedev negli ottavi di finale.affronterà ora l’australiano Alex De Minaur.aveva ottenuto una sola vittoriaun Top 50 prima di questo torneo. L’azzurro ha imposto il suo giocovincendo in due set con il punteggio di 6-4 6-2 e raggiungendo la sua primaAtp. “All’inizio – ha spiegato dopo il– non è che mi divertissi tanto. Ho dovuto far qualcosa per cambiare questo atteggiamento”.