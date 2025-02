Ilnapolista.it - Bellucci: «Mi ispiro ad Agassi, da quando mio padre non è più mio coach sono migliorato»

Il tennista Mattia, in semifinale all’Atp di Rotterdam (oggi alle 15 sfida De Minaur), ha rilasciato un’intervista a Repubblica in cui si racconta.: «Miad, damionon è più mio»La passione per il tennis nasce in famiglia.«Mioè maestro di tennis, la prima racchetta me l’ha data lui. E mi ha messo davanti alla tv a vedere le partite in cassetta di McEnroe, Leconte, Courier, Sampras. E, soprattutto».La bandana è un omaggio ad?«Sì, mia quel tennis. Non ho un gran fisico, anche se l’Atp mi toglie sempre 5 cm.alto 1,80 cm e devo sopravvivere con la tecnica e la fantasia».Il rapporto con suo-allenatore, dal punto di vista sportivo, a un certo punto si è interrotto.«Ho voluto cambiare alcune cose, era importante fare un passo oltre.