Bellucci il sogno finisce contro De Minaur Ma una magia dell' azzurro rivela il suo futuro | un punto pazzesco | Video

Niente da fare per Mattia. L'si è arreso allo strapotere di Alex De. Si è così fermata alla semifinale la corsa'italiano all'Atp 500 di rotterdam. Il tennistazione del torneo olandese dopo aver battuto Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas, ha perso con l'australiano Alex Dein due set (6-1, 6-2) in un match durato 67 minuti in tutto. Ora Deaspetta il suo avversario per la finale di domani dalla sfida tra Carlos Alcaraz e Hubert Hurkacz. Ma un colpo fa ben sperare per il. Siamo nei primi istanti del secondo set. Serve l'australiano che piazza una bomba nell'altra metà campo. E da quel momento inizia uno scambio di colpi micidiali. Conche muove la palla a destra e a sinistra. Ma Denon molla e rispedisce al mittente ogni colpo.