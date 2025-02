Quotidiano.net - ‘Bella stronza’, Marco Masini smentisce Carlo Conti. E Fedez lo riposta

Il Festival di Sanremo 2025 inizia martedì 11 febbraio, ma le polemiche - come si conviene, va detto, a una manifestazione di tale portata - hanno preso il via diverso tempo fa. E di mezzo c’è, anche in questo caso come avviene da giorni,. Sotto accusa, in maniera del tutto strumentale visto che ancora nessuno ha potuto ascoltare la canzone, la cover didi. La scelta didi duettare proprio su questa canzone ha suscitato un vespaio, visto il testo particolarmente aggressivo. Parole che erano state scelte proprio per descrivere una situazione di un certo tipo e non per esaltare la violenza o il sessismo. “Dovete ascoltarlo perché sarà una versione 2.0 , una versione nuova di quel brano di. Sarà adattata ai tempi. Resterà quel titolo” ha spiegato qualche giorno fa, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2025, nel salotto di Bruno Vespa a ‘Porta a porta’.